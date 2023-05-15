«Рособоронэкспорт» представит винтовки Bespoke Gun на выставке в Минске

«Рособоронэкспорт» представит высокоточные винтовки Bespoke Gun на MILEX-2023 в Минске

«Рособоронэкспорт» впервые представит высокоточные винтовки Bespoke Gun на международной выставке вооружений MILEX-2023 в Минске. Также на выставке покажут автоматы и пистолеты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что высокоточные винтовки с эффективной дальностью до 1500 метров и более предназначены для выполнения специальных задач, тренировочной и спортивной стрельбы.

«Некоторые из образцов, которые "Рособоронэкспорт" показывает на выставке, способны осуществлять бесшумную и беспламенную стрельбу, а также поражать бронированные цели. Среди высокоточных новинок "Рособоронэкспорт" предложит винтовки российского бренда Bespoke Gun моделей Phantom и Raptor. Также компания продвигает на мировой рынок винтовки ORSIS и Lobaev», — говорится в сообщении.

Также на стенде компании покажут автоматы Калашникова различных калибров, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и пистолеты Лебедева.

В апреле стало известно, что новую снайперскую винтовку, разработанную чеченскими инструкторами Российского университета спецназа совместно с компанией Bespoke Gun, показали в Чечне.

В феврале президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о начале серийных поставок пистолета-пулемета Калашникова ППК-20 в интересах заказчика.