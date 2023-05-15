Муж Блиновской отказался признать вину по делу о неуплате налогов

Муж блогерши Блиновской не признал вину по делу о неуплате налогов и отмывании доходов

Алексей Блиновский, муж блогерши Елены Блиновской, отказался признать вину по делу о неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При этом он дал показания. Следствие будет требовать для него запрета определенных действий — в частности, ему хотят запретить пользоваться интернетом и общаться с другими участниками дела, кроме жены.

Алексею вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, совершенном его женой в период с 2019 по 2021 год. Доходы поступали на счета 18 подконтрольных организаций и трех ИП.

14 мая глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что блогерша погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи.