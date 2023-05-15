Следствие потребует запрета определенных действий для мужа Блиновской

SHOT: следствие потребует запрета определенных действий для мужа блогерши Елены Блиновской

Следствие будет требовать запрета определенных действий для Алексея Блиновского — мужа блогерши Елены Блиновской — по делу о неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, совершенном его женой в период с 2019-го по 2021 год. Доходы поступали на счета 18 подконтрольных организаций и трех ИП. Как ранее отметили в СКР, по делу в качестве пособников также проходят пока не установленные лица.

14 мая глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что блогерша погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи.