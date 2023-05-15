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14:59, 15 мая 2023Спорт

Появились подробности возможного международного матча сборной России по футболу

«Спорт-Экспресс»: товарищеский матч между сборными России и Камеруна может пройти 15 июня

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Спорт-Экспресс» раскрыл подробности возможного международного матча сборной России по футболу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По информации источника, товарищеская встреча между сборными России и Камеруна может пройти 15 июня. Отмечается, что местом проведения может стать Москва.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что ведутся переговоры с рядом сборных и федераций по проведению матчей. Он добавил, что как только будут подписаны соответствующие соглашения, то об этом будет сообщено.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Дарья Коршунова
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