Появились подробности возможного международного матча сборной России по футболу
«Спорт-Экспресс»: товарищеский матч между сборными России и Камеруна может пройти 15 июня
«Спорт-Экспресс» раскрыл подробности возможного международного матча сборной России по футболу. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По информации источника, товарищеская встреча между сборными России и Камеруна может пройти 15 июня. Отмечается, что местом проведения может стать Москва.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что ведутся переговоры с рядом сборных и федераций по проведению матчей. Он добавил, что как только будут подписаны соответствующие соглашения, то об этом будет сообщено.
Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.