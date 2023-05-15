В Германии назвали необходимыми переговоры Киева с Путиным

Лидер Левой партии ФРГ назвал необходимыми переговоры Киева с Путиным для мира на Украине

Необходимым условием для установления мира на Украине являются переговоры Киева с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал сопредседатель Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван в эфире телеканала ZDF.

Политик подчеркнул, что запуск дипломатических инициатив и переговоров — единственная возможность завершить конфликт на Украине и прийти к так называемому действительному миру. «Для этого важно также, к сожалению, в данной ситуации говорить с Владимиром Путиным», — признал лидер партии.

Помимо этого, Ширдеван высказался о позиции властей Германии по вопросу поставок вооружения Украине. По его мнению, нынешние действия немецких властей не ведут к скорому завершению конфликта.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала специальной военной операции прибыл в ФРГ. На пресс-конференции по итогам встречи немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина готова к достижению мирного решения, однако не на условиях Москвы.