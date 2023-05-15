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22:55, 15 мая 2023Мир

МИД увидел в накачке Украины оружием попытку Запада снять с себя ответственность

Грушко: Запад пытается снять с себя ответственность за кризис, накачивая Украину оружием

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Сергей Грушко увидел в накачивании Украины оружием попытку Запада снять с себя ответственность за нынешний кризис. Его комментарий приводится на сайте ведомства.

«Продолжающаяся безоглядная накачка фашиствующего киевского режима вооружениями — единственный способ снять с себя ответственность за кризис, в который они погрузили многие страны и регионы своей бездумной политикой натравливания соседей друг на друга», — подчеркнул дипломат.

Грушко добавил, что отказ от подобной геополитической близорукости стал бы признанием собственных ошибок, на что западные страны пойти не могут.

Ранее замглавы МИД заявил, что Москва привыкла к повторяющимся заявлениям Запада о грядущей победе Украины и практически рухнувшей под санкциями российской экономике, однако это лишь попытка выдать желаемое за действительное. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России.

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Марина Совина
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