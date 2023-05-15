В МИД РФ ответили на заявление Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине

Грушко: Макрон заявлением о геополитическом поражении РФ выдает желаемое за действительное

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России является попыткой выдать желаемое за действительное, об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

Он ответил на слова Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине.

Ранее Макрон заявил, что на геополитический проигрыш Москвы указывают ее зависимость от Китая, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению политика, Россия превращается в вассальное государство КНР.