В МИД РФ ответили на заявление Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине
Грушко: Макрон заявлением о геополитическом поражении РФ выдает желаемое за действительное
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России является попыткой выдать желаемое за действительное, об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.
Он ответил на слова Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине.
Ранее Макрон заявил, что на геополитический проигрыш Москвы указывают ее зависимость от Китая, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению политика, Россия превращается в вассальное государство КНР.