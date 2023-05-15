В США оценили действия властей по предотвращению дефолта

Замминистра финансов Адейемо: диалог о повышении потолка госдолга США идет конструктивно

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что диалог о повышении потолка госдолга страны и предотвращении суверенного дефолта идет конструктивно. Действия властей он оценил в интервью телеканалу CNN.

«Обсуждение идет конструктивно между всеми сторонами. Я знаю, что президент ждет возможности встретиться с лидерами конгресса, чтобы обговорить возможности для дальнейшего прогресса», — объяснил он.

Заместитель министра финансов также предупредил о катастрофических экономических и социальных последствиях первого в истории дефолта США. В Минфине ранее сообщали, что он может случиться уже в июне, если не будет поднят долговой потолок.

На вопрос журналистов, может ли Джо Байден воспользоваться 14-й поправкой к конституции и в одностороннем порядке увеличить лимиты заимствований, Адейемо ответил, что решать проблему нужно через договоренности с конгрессом. При этом сам президент не считает, что данная поправка решит проблемы.

13 мая глава Минфина США Джанет Йеллен высказалась о сроках наступления дефолта и обещала назвать конгрессу эту дату в течение двух недель.

Ранее министр выступила с прогнозом, что деньги у Вашингтона закончатся в начале июня. До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина истощаются способы для предотвращения дефолта в США.

Кроме того, по ее словам, неспособность избежать дефолта нанесет ущерб международному лидерству Вашингтона. Также есть вероятность, что процесс «спровоцирует глобальный экономический спад»,