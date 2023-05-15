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15:49, 15 мая 2023Спорт

Тренер оценила отстранение российских фигуристов от международных соревнований

Тренер Нина Мозер рассказала об ощущении потери профессии из-за отстранения фигуристов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России Нина Мозер оценила отстранение отечественных фигуристов от международных соревнований. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«В весенне‑летний период прошлого года у меня было ощущение потери профессии, ориентира. Как будто бы я преподавала в крупном международном университете, а сейчас должна учить физике в сельской школе», — поделилась специалист, добавив, что ей было очень сложно перестроиться.

Мозер также выразила сожаление, что современное поколение лишено возможности побеждать на мировой арене. Она отметила, что стоявшие на пьедесталах международных турниров спортсмены по-другому воспринимают жизнь.

Российские фигуристы не принимали участия в чемпионате мира из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет для отечественных спортсменов начал действовать 1 марта 2022 года.

Дарья Коршунова
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