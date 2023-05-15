В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев

Donegal Daily: в городе Банкрана на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев

В городе Банкрана на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев. Об этом сообщает Donegal Daily со ссылкой на полицию и комментарий владельца помещения.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило экстренным службам вечером в четверг, 11 мая. По данным городской полиции, в момент пожара в здании никто не находился.

«Итак, ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьезно повредили пожаром», — написал бизнесмен Питер Кейси в своем Twitter-аккаунте. Он также пообещал отремонтировать помещение.

Ранее украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии. В свою очередь, координатор по работе с беженцами с Украины Сорен Скаликс сообщил, что многие пострадавшие от агрессии беженцы боялись обращаться в полицию, поскольку опасались, что это лишь усугубит ситуацию.

В январе обозреватель издания The Guardian Тоби Томас написал, что многие украинские беженцы, находящиеся в Великобритании, становятся бездомными после окончания программы спонсорства. Она отметила, что украинцы вынуждены жить в ужасных условиях.