Росгвардейцы за неделю задержали 29 пособников ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы задержали за неделю 29 пособников ВСУ в ЛНР и изъяли у них квадрокоптеры

Росгвардейцы задержали 29 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР за неделю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Силовики изъяли у подозреваемых мобильные телефоны и квадрокоптеры. На мобильных устройствах хранились данные о дислокации военной техники на территории республики и ее передвижении.

Кроме того, спецподразделения Росгвардии обнаружили в тайниках более 10 тысяч патронов, более 80 артиллерийских снарядов, 220 ручных гранат, пусковую установку ПТУР, 42 противотанковые мины. Также в схронах нашли боевые части противотанковой управляемой ракеты «Корнет».

Ранее стало известно, что росгвардейцы нашли схроны с ракетой, минами и гранатометами под Херсоном и Запорожьем.