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05:00, 15 мая 2023Забота о себе

Названы вызывающие сексуальный лунатизм факторы

Психобиолог Анна Луиза Диас: храп и постоянный недосып могут вызвать сексомнию

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Постоянный недосып и храп, осложненный остановками дыхания, могут вызвать сексомнию — неконтролируемое сексуальное поведение во сне, считает биолог, специалистка в области психобиологии Анна Луиза Диас. Другие вызывающие это состояние факторы и варианты лечения она назвала в авторской колонке для Health News.

Психобиолог отмечает, что сексуальный лунатизм недостаточно изучен и считается редким явлением. Отчасти это связано с тем, что люди не обращаются к специалистам из-за деликатности проблемы, либо не догадываются о ее существовании. Диас объяснила, что при сексомнии пациенты демонстрируют сексуальное поведение во сне, при этом оно более агрессивно, чем обычно, поскольку они не контролируют свои действия.

Необычное поведение может варьироваться от мастурбации и сексуальных шумов во время сна до начала секса с партнером по постели. У них могут быть открыты глаза, но они не осознают, что делают, а после пробуждения не помнят о произошедшем

Анна Луиза Диасбиолог, специалистка в области психобиологии

Диас добавила, что проявления сексомнии чаще всего происходят во время медленной фазы сна, когда зрачки глаз почти не двигаются. По ее словам, вероятнее всего это связано с нестабильностью работы мозга на более глубоких стадиях медленного сна. Спровоцировать проявления могут стресс, усталость, хронический недосып, прием седативных препаратов, употребление алкоголя или наркотиков, другие нарушения сна и лунатизм. Кроме того, сексуальное поведение во сне может появиться из-за обструктивного апноэ — частичного или полного перекрытия верхних дыхательных путей во сне, из-за которого у человека останавливается дыхание более чем на десять секунд.

Лечение может помочь облегчить симптомы и снизить частоту их возникновения. Терапия обычно зависит от того, что именно провоцирует припадки. Варианты лечения включают изменение образа жизни, терапию обструктивного апноэ, антидепрессанты и психотерапию

Анна Луиза Диасбиолог, специалистка в области психобиологии
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Ранее врач-невролог и врач-оториноларинголог НИКИО имени Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения Москвы Зарина Заоева и Дмитрий Рынков предупредили об опасности ночного храпа. По их словам, особенно высоки риски, если храп сопровождается остановками дыхания.

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Екатерина Улитина
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