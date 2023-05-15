В Тернопольской области опровергли взрыв боеприпасов с ураном

Глава Тернопольской ОВА Труш опроверг взрыв боеприпасов с обедненным ураном

Глава Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш опроверг информацию о взрыве в Тернополе боеприпасов с обедненным ураном. Об этом политик рассказал на пресс-конференции, запись которой опубликована на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Это фейк... Заявляю официально: никакие боеприпасы во время ракетной опасности с обогащенным ураном, с обедненным ураном не взрывались», — заявил Труш, добавив, что складов для таких снарядов в городе нет.

Он также заявил, что резкий запах, который чувствовали местные жители, возник из-за возгорания пластмассы. Экологическая ситуация в городе и регионе, по его словам, стабильна.

14 мая российские войска нанесли массированный удар по территории Украины при помощи стратегической авиации. В сети появилась информация, что в городах Хмельницкий и Тернополь были поражены склады с боеприпасами с обедненным ураном.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Лондон передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. Позже в ведомстве добавили, что предоставленные боеприпасы контролируются украинской стороной, и Великобритания не отслеживает места, где они задействуются.