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07:48, 16 мая 2023Мир

В МИД допустили присоединение стран Центральной Азии к санкциям против России

Замглавы МИД Галузин: страны Центральной Азии готовы присоединиться к санкциям против РФ
СюжетСанкции против России:
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» допустил присоединение некоторых стран Центральной Азии к санкциям против России. Его слова приводит ТАСС.

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — заявил дипломат.

Галузин подчеркнул, что Россия не диктует другим государствам, каким внешнеполитическим курсом следует двигаться, если это не противоречит взаимным обязательствам по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

По его словам, страны Центральной Азии понимают, что искусственное разрушение связей с Москвой может обернуться значительным ущербом, который превысит издержки от вторичных санкций.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Людас Мажилис призвал проверить ряд государств на предмет соблюдения антироссийских санкций. По его словам, страны Центральной Азии, вероятно, могут принимать участие в перепродаже Москве продукции европейского производства и, соответственно, в обходе санкций против России.

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Марина Совина
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