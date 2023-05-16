Разбитый беспилотник нашли на территории медицинского центра в российском городе

Разбитый беспилотник нашли на территории медицинского центра в подмосковных Люберцах

Беспилотник был найден на территории медицинского центра в Люберцах Московской области. Это при том, что полеты дронов в регионе по-прежнему запрещены. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов канала, находку сделал охранник медцентра «Марусино» во время утреннего обхода. Мужчина увидел в траве разбитый коптер MAVIC-3 без батареи и карты памяти. На место вызвали специалистов, которые не обнаружили на дроне взрывчатки и увезли его на экспертизу.

Отмечается, что MAVIC-3 активно используется в зоне проведения СВО для ведения разведки. Теперь экспертам предстоит выяснить, как дрон оказался в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что упавший дрон с видеокамерой нашли на парковке в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. Коптер кружил над Московской областью 9 мая, несмотря на полный запрет полетов беспилотных летательных аппаратов.

3 мая стало известно, что в Подмосковье приняли решение о запрете выдачи разрешений на полеты БПЛА. Власти региона уточнили, что исключение может быть сделано только для оперативных служб и органов государственной власти, проводящих авиационные работы.