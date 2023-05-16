Дима Билан рассказал о борьбе за душевное равновесие

Певец Дима Билан рассказал, что справиться с ментальными проблемами ему помог психолог

Популярный российский певец Дима Билан признался, что справиться с алкоголизмом и ментальными проблемами ему помогла длительная работа с психологом. О борьбе за возвращение душевного равновесия он рассказал Пятому каналу.

Билан заявил, что впервые обратился за профессиональной помощью в 2020 году, когда постоянное недосыпание, сильный стресс и работа на износ привели к серьезным проблемам со здоровьем. В 2017 году ему удалили межпозвоночную грыжу, тогда же у него обострилась язва желудка, затем он сломал ногу и так до конца и не восстановился после этой травмы.

Кроме того, по словам Билана, в последние несколько лет он страдал от серьезных психологических проблем, избавиться от которых пытался при помощи алкоголя, что в итоге привело к срыву нескольких концертов. В конце концов артист осознал, что самостоятельно не справляется с нервным перенапряжением, и начал работать с психологом, чтобы вернуть душевное равновесие. Билан добавил, что благодаря терапии он сумел бросить пить и начал вести здоровый образ жизни.

Поумнел, мозги отрастил наконец себе. (…) Перешел, так скажем, в правильный, тот самый возраст. Переход был непростым, скажу вам сразу. Но сейчас я уже в той самой системе координат и уже четко стою на ногах Дима Билан

Ранее Билан раскрыл причины, подтолкнувшие его к здоровому образу жизни. По его словам, ему пришлось пережить серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию и пересмотреть жизненные принципы из-за потери духовно близких друзей, одним из которых был певец Александр Градский.