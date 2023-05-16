Тренер раскрыл секрет «алмазных» отжиманий

Тренер Егор Ходырев заявил, что «алмазные» отжимания прокачивают трицепс и грудные мышцы

Фитнес-тренер Егор Ходырев раскрыл секрет «алмазных» отжиманий. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Ходырев заявил, что «алмазные» отжимания — один самых сложных и эффективных вариантов этого упражнения. Его название связано с положением кистей рук, которые развернуты под небольшим углом внутрь и формируют по форме алмаз. Тренер рассказал, что подобные отжимания прокачивают трехглавую мышцу плеча, трицепс, дельтовидные и грудные мышцы.

Для его выполнения нужно встать в упор лежа и держать корпус тела ровным. Руки нужно поставить узко — так, чтобы большой и указательный палец соприкасались. Лопатки нужно опустить вниз и свести вместе. На вдохе необходимо опуститься до угла 90 градусов в локтях, а на выдохе — выпрямить руки и подняться в верхнюю точку.

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