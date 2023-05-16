В Кремле высказались о якобы запрете чиновникам покидать посты в период СВО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «обычной уткой» данные о якобы существующем запрете чиновникам покидать свои посты в период проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его высказывание по ситуации приводит ТАСС.
До этого в некоторых Telegram-каналах появились сведениям о том, что российским высокопоставленным чиновникам нельзя оставлять должности во время спецоперации.
«Нет, я не могу это подтвердить», — заявил пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос журналистов.
11 мая представитель Кремля рассказал в интервью телеканалу ATV Республики Сербской о достижении определенных целей за год СВО на Украине.
Так, Песков упомянул, что частично удалось обеспечить безопасность жителей Донбасса.
До этого он подчеркивал, что спецоперация начиналась как защитная мера России в конфликте с Украиной. Теперь же, по мнению Пескова, участником этого конфликта фактически является Запад.