Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 16 мая 2023Россия

В Кремле высказались о якобы запрете чиновникам покидать посты в период СВО

Песков счел «обычной уткой» данные о якобы запрете чиновникам покидать посты в период СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «обычной уткой» данные о якобы существующем запрете чиновникам покидать свои посты в период проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его высказывание по ситуации приводит ТАСС.

До этого в некоторых Telegram-каналах появились сведениям о том, что российским высокопоставленным чиновникам нельзя оставлять должности во время спецоперации.

«Нет, я не могу это подтвердить», — заявил пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос журналистов.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

11 мая представитель Кремля рассказал в интервью телеканалу ATV Республики Сербской о достижении определенных целей за год СВО на Украине.

Так, Песков упомянул, что частично удалось обеспечить безопасность жителей Донбасса.

До этого он подчеркивал, что спецоперация начиналась как защитная мера России в конфликте с Украиной. Теперь же, по мнению Пескова, участником этого конфликта фактически является Запад.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на заявление о сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
Медведев анонсировал увеличение выпуска военной техники после денонсации ДОВСЕ
Турчак заявил о создании стандарта мер поддержки участников СВО и их семей
Тренер раскрыл секрет «алмазных» отжиманий
Мавзолей Ленина снова открылся для посетителей в Москве
Одна из электростанций на Украине получила повреждения
В Кремле прокомментировали доклад о невмешательстве России в выборы в США
В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года
Россиянин приехал в больницу с болью в животе и умер после простой операции
В Европе захотели привлечь Россию к ответственности за украинский конфликт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.