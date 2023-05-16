Украинские власти связывались с Лукашенко через депутата Рады

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киев связывался с Лукашенко через депутата Рады

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев связывался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко через депутата Верховной Рады Евгения Шевченко. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы привлекали все наши возможные пути коммуникаций, (…) даже привлекали, скажем так, народного депутата одного. (...) Все понимают, что это Евгений Шевченко», — сказал он.

По словам главы ГУР, украинские власти используют связи Шевченко. Как утверждает Буданов, Киев наладил коммуникацию для того, чтобы Белоруссия не стала участвовать в российской специальной военной операции на Украине.

Ранее глава украинской разведки заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия с одними из сильнейших вооруженных сил мира — российскими. При этом, как считает Буданов, армия России не является и третьей мощнейшей в мире, но определенно входит в десятку сильнейших. Он также рассказал, что частые заявления о скором наступлении ВСУ — якобы хитрость, призванная дезориентировать российские силы.