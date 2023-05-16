Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Финал
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Вегас Голден Найтс
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 7-й матч
Краснодар
Завтра
19:30 (Мск)
Урал
Фонбет Кубок России|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
16:01, 16 мая 2023Спорт

Тренер рассказал о приемлемом количестве пива для футболиста

Экс-тренер «Химок» Гогниев заявил, что футболист может выпить два бокала пива после матча

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев рассказал о приемлемом количестве пива для футболиста. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Почему бы не выпить два бокала пива. В Германии это делают. Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто», — заявил экс-тренер команды. Он обратил внимание на то, что в Испании перед матчем в обед можно выпить немного вина.

В апреле 2023 года президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал вернуть напиток на футбольные арены. По его мнению, для болельщиков это будет дополнительным аргументом прийти на стадион.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время мундиаля в России пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Россия нанесла мощный удар по Киеву. Почему на Украине атаку назвали исключительной?
В Госдуме призвали «затягивать» деньги из США и Европы обходными путями
Выставка о 110 годах российской анимации открылась в Москве
В Узбекистане отменили концерты Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»
Жена Джастина Бибера объяснила страх перед рождением ребенка
Принц Уильям начал планировать свою будущую коронацию
Российские пограничники пресекли атаку украинских дронов под Курском
Разработчик заявил о возможности использования беспилотного «Урала» в зоне СВО
На Бали начнут выдавать брошюры с информацией о запретах для туристов
Стали известны подробности задержания сына экс-президента Узбекистана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.