Тренер рассказал о приемлемом количестве пива для футболиста

Экс-тренер «Химок» Гогниев заявил, что футболист может выпить два бокала пива после матча

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев рассказал о приемлемом количестве пива для футболиста. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Почему бы не выпить два бокала пива. В Германии это делают. Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто», — заявил экс-тренер команды. Он обратил внимание на то, что в Испании перед матчем в обед можно выпить немного вина.

В апреле 2023 года президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал вернуть напиток на футбольные арены. По его мнению, для болельщиков это будет дополнительным аргументом прийти на стадион.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время мундиаля в России пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.