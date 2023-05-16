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17:37, 16 мая 2023Спорт

Бывший футболист сравнил зарплаты в чемпионатах России и Армении

Бывший футболист Березовский заявил, что в РПЛ зарплаты больше, чем в чемпионате Армении

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший футболист Роман Березовский сравнил зарплаты игроков в чемпионатах России и Армении. Его слова приводит «Чемпионат».

Березовский рассказал, что единицы спортсменов получают в Армении до 10 тысяч долларов в месяц. «А так средний оклад, как я слышал, три-четыре-пять тысяч. В Российской премьер-лиге (РПЛ), по-моему, основная масса игроков получает гораздо больше», — отметил он.

Березовский выступал за армянские «Шенгавит» и «Сюник», а также за российские «Зенит», «Торпедо», «Динамо» и «Химки». Кроме того, футболист на протяжении 20 лет играл за сборную Армении.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень зарплат футболистов в России и Европе. «Лучшим футболистам в России платят так же, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное — среднее, как и везде в Европе», — отметил он.

Дарья Коршунова
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