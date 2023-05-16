Бывший футболист сравнил зарплаты в чемпионатах России и Армении
Бывший футболист Роман Березовский сравнил зарплаты игроков в чемпионатах России и Армении. Его слова приводит «Чемпионат».
Березовский рассказал, что единицы спортсменов получают в Армении до 10 тысяч долларов в месяц. «А так средний оклад, как я слышал, три-четыре-пять тысяч. В Российской премьер-лиге (РПЛ), по-моему, основная масса игроков получает гораздо больше», — отметил он.
Березовский выступал за армянские «Шенгавит» и «Сюник», а также за российские «Зенит», «Торпедо», «Динамо» и «Химки». Кроме того, футболист на протяжении 20 лет играл за сборную Армении.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень зарплат футболистов в России и Европе. «Лучшим футболистам в России платят так же, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное — среднее, как и везде в Европе», — отметил он.