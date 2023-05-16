Школьники придумают новые туристические маршруты для российского региона

Забайкальские школьники разработают новые туристические маршруты для региона

Забайкальские школьники разработают для региона новые туристические маршруты. Об этом сообщается на сайте Фонда развития Забайкалья.

Ученики школ Читы участвуют в эколого-краеведческом проекте «Край багуловых зорь — моя малая родина». Они знакомятся с разнообразием растений забайкальской природы в ботаническом саду.

В рамках проекта дети учатся создавать маршруты, прокладывать туристические тропы, систематизировать собранные данные, а также обсуждают возможности краеведческой науки, исследуют состав забайкальской почвы и знакомятся с заповедными животными региона. Кроме того, школьники изучают географические исследования и труды ученых региона. В этом им помогает доктор географических наук, профессор Александр Новиков, который проводит интерактивные занятия.

Конкурс поддерживает и софинансирует стратегический партнер Фонда развития Забайкалья — Фонд президентских грантов, а также правительство региона.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области открылся новый туристический маршрут «Семь вершин степного Урала», или «Степной волк». Торжественное открытие тропы состоялось в селе Андреевка Саракташского района. Автором проекта стала студентка Оренбургского государственного педагогического университета Дарья Буц.

