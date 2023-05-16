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16:11, 16 мая 2023Моя страна

Школьники придумают новые туристические маршруты для российского региона

Забайкальские школьники разработают новые туристические маршруты для региона

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Забайкальские школьники разработают для региона новые туристические маршруты. Об этом сообщается на сайте Фонда развития Забайкалья.

Ученики школ Читы участвуют в эколого-краеведческом проекте «Край багуловых зорь — моя малая родина». Они знакомятся с разнообразием растений забайкальской природы в ботаническом саду.

В рамках проекта дети учатся создавать маршруты, прокладывать туристические тропы, систематизировать собранные данные, а также обсуждают возможности краеведческой науки, исследуют состав забайкальской почвы и знакомятся с заповедными животными региона. Кроме того, школьники изучают географические исследования и труды ученых региона. В этом им помогает доктор географических наук, профессор Александр Новиков, который проводит интерактивные занятия.

Конкурс поддерживает и софинансирует стратегический партнер Фонда развития Забайкалья — Фонд президентских грантов, а также правительство региона.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области открылся новый туристический маршрут «Семь вершин степного Урала», или «Степной волк». Торжественное открытие тропы состоялось в селе Андреевка Саракташского района. Автором проекта стала студентка Оренбургского государственного педагогического университета Дарья Буц.

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Сергей Истомин
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