Президент Венесуэлы призвал распустить Организацию американских государств

Президент Венесуэлы Мадуро призвал распустить Организацию американских государств

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что страна не собирается возвращаться в Организацию американских государств (ОАГ) и призвал распустить ее, сообщает ТАСС.

«ОАГ в течение 70 лет одобряла все военные интервенции и государственные перевороты в Латинской Америке и Карибском бассейне, в Чили, в Бразилии, в Гондурасе, в Парагвае в Боливии», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что по этой причине Каракас решил покинуть организацию и не планирует туда возвращаться. По его словам, из ОАГ необходимо сделать «жуткий музей цинизма и интервенций». Мадуро считает, что в настоящее время в данном объединении нет никакой необходимости, в связи с чем его необходимо расформировать.

Ранее Мадуро поддержал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН и назвал его «призывом к новому человечеству».