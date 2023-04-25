В Венесуэле поддержали выступление Лаврова «с призывом к новому человечеству»

Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совбезе ООН «с призывом к новому человечеству»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН и назвал его «призывом к новому человечеству». Он прокомментировал речь дипломата в эфире своей телевизионной программы Con Maduro+, пишет РИА Новости.

Мадуро уточнил, что послушал речь главы российского МИД. «Которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — подчеркнул он.

На заседании Лавров заявил, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Министр подчеркнул, что никто не разрешал Западу говорить от имени всего человечества.

Он назвал деятельность ОБСЕ и ООН угрозой «глобальным амбициям» США.