Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:04, 25 апреля 2023Мир

В Венесуэле поддержали выступление Лаврова «с призывом к новому человечеству»

Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совбезе ООН «с призывом к новому человечеству»
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Andrea De Silva / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН и назвал его «призывом к новому человечеству». Он прокомментировал речь дипломата в эфире своей телевизионной программы Con Maduro+, пишет РИА Новости.

Мадуро уточнил, что послушал речь главы российского МИД. «Которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — подчеркнул он.

На заседании Лавров заявил, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Министр подчеркнул, что никто не разрешал Западу говорить от имени всего человечества.

Он назвал деятельность ОБСЕ и ООН угрозой «глобальным амбициям» США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД предупредили о растущих рисках военного столкновения с США
Украинских военных в Артемовске обвинили в переодевании в мирных жителей
Мясников раскрыл неочевидный симптом рака у мужчин
Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
Виктор Бут высказался об отношении к госструктурам США
Глава МИД Британии назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю
В Венесуэле поддержали выступление Лаврова «с призывом к новому человечеству»
Военкор сообщил о борьбе российских военных с преимуществом ВСУ в Угледаре
В Белоруссии заявили о планах США устроить «холодный душ» делегации России в ООН
На Западе призвали принять Россию в европейскую семью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.