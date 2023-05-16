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15:45, 16 мая 2023Ценности

55-летняя Памела Андерсон показала лицо без макияжа

55-летняя актриса Памела Андерсон показала лицо без макияжа на фото в пижаме

Фото: @pamelaanderson

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон показала внешность без макияжа на новом фото с сыновьями. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающей три миллиона подписчиков.

55-летняя знаменитость позировала вместе с 26-летним Брэндоном и 25-летним Диланом, которые поздравили ее с Днем матери. На размещенном кадре родственники запечатлены дома у нескольких букетов цветов. Звезда «Спасателей Малибу» снялась в пижаме серого цвета с собранными в небрежный пучок волосами и без макияжа.

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Поклонники восхитились естественной красотой Андерсон, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Красотка», «Счастливая и красивая Памела», «Какая красота! Просто невероятно», «Прекрасно выглядишь!», «Королева», «Моя любимая», «Идеальное лицо», — высказывались фанаты.

В апреле Памела Андерсон пришла на вечеринку H&M Mugler в прозрачном комбинезоне. Знаменитость запечатлели в оверсайз-пиджаке черного цвета, надетом поверх кружевного комбинезона из прозрачной ткани, который был покрыт блестящими пайетками и аппликациями в виде звезд.

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Майя Пономаренко
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