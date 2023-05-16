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11:00, 16 мая 2023Мир

В МИД КНР возмутились обвинениями Японии в адрес России и Китая

Представитель МИД КНР Вэньбинь: Пекин выразил протест Японии за обвинение Китая и РФ на G7
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Florence Lo / Reuters

Пекин выразил решительный протест Японии в связи с намерением ее премьер-министра Фумио Кисиды на саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая обвинить Россию и Китай в нарушении международного статус-кво, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его цитирует ТАСС.

«Если японская сторона действительно против односторонних попыток изменить существующий статус-кво, она должна сдерживать эти силы», — сказал дипломат, добавив, что Япония с помощью подобных обвинений «с упоением провоцирует блоковую конфронтацию».

Вэньбинь также призвал Токио «как следует переосмыслить историю своих милитаристских вторжений» и придерживаться международного порядка, сформировавшегося по итогам Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что США хотят, чтобы страны G7 приняли совместные меры против Китая, если Пекин прибегнет к экономическому давлению в отношении партнеров «Большой семерки».

До этого стало известно, что страны G7 смогут ввести санкции против компаний из КНР, КНДР и Ирана, которые якобы поставляют России компоненты и технологии для использования в военных целях.

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Глеб Бажуткин
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