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12:03, 16 мая 2023Экономика

Владелец Rostic’s выкупил 215 ресторанов у польского франчайзи KFC

Российская «Смарт сервис» выкупила у польского франчайзи KFC 215 ресторанов за €100 млн

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Польская компания AmRest закрыла сделку по продаже 215 ресторанов, работавших в России по франшизе KFC. Об этом говорится в сообщении фирмы, опубликованном на сайте Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании (CNMV).

AmRest заявила, что сделка была закрыта «после выполнения предварительных условий». Окончательная сумма продажи ресторанов российской «Смарт сервис» составила 100 миллионов евро. Прибыль польской компании после налогообложения составила порядка четырех миллионов евро. С этого момента она окончательно прекращает деятельность и корпоративное присутствие в России.

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC и Pizza Hut в России. В апреле 2023-го компания полностью ушла из страны.

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«Смарт сервис» заключила соглашение с европейским оператором франшизы KFC в феврале 2023 года после того, как российская компания «Альмира», первоначально собиравшаяся выкупить бизнес фастфуда, оказалась недовольна условиями договора купли-продажи и попросила власти приостановить сделку.

Новый владелец KFC в России обязан постепенно ребрендировать все заведения — они продолжат работу под брендом Rostic’s. Первый ресторан под новой вывеской открылся в Москве в конце апреля. До конца лета под бренд Rostiс’s будут переведены около 100 точек KFC. При этом сеть не сможет использовать в меню названия «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за Yum! Brands. Вместо них в меню появятся новые фирменные позиции.

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Вячеслав Агапов
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