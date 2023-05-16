МИД России обвинил США в политизации вопроса о консульском доступе к Гершковичу

Замглавы МИД РФ Рябков: США политизируют вопрос консульского доступа к Эвану Гершковичу

Вопрос консульского доступа к арестованному за шпионаж корреспонденту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу является рабочим моментом, однако США политизирует его. В этом Вашингтон обвинил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что у министерства нет практики излагать позицию о консульском доступе к Гершковичу «в каждой ситуации, когда американская сторона запрашивает».