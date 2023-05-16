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12:13, 16 мая 2023Мир

МИД России обвинил США в политизации вопроса о консульском доступе к Гершковичу

Замглавы МИД РФ Рябков: США политизируют вопрос консульского доступа к Эвану Гершковичу

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Вопрос консульского доступа к арестованному за шпионаж корреспонденту газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу является рабочим моментом, однако США политизирует его. В этом Вашингтон обвинил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что у министерства нет практики излагать позицию о консульском доступе к Гершковичу «в каждой ситуации, когда американская сторона запрашивает».

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Семен Александров
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