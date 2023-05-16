Игравший в шахматы на заседании Госдумы депутат попал на видео и объяснился

Депутат Камнев объяснил, что играл в шахматы на заседании ГД между рассмотрением вопросов

Игравший в шахматы на заседании Госдумы депутат от КПРФ Георгий Камнев объяснил, почему отвлекся на партию во время работы. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что сделал ход между рассмотрением вопросов.

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Камнев играл в шахматы во время заседания Госдумы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным канала, видео было снято в момент, когда Госдума денонсировала договор с европейскими странами об ограничении вооружений и боевой техники (ДОВСЕ).

«Я проголосовал по этому вопросу, и было буквально две минуты, чтобы сделать ход перед рассмотрением следующего», — сообщил Камнев. Депутат подчеркнул, что победил в шахматной партии.

В октябре 2022 года депутат Госдумы Андрей Горохов начал щелкать семечки во время заседания нижней палаты парламента по вопросу вхождения в состав России новых регионов и попал на видео. Парламентарий отметил, что семечки не помешали ему проголосовать.

Коллега Андрея Горохова депутат Елена Драпеко тогда объясняла, что наказания для щелкающего семечки депутата не будет. По ее словам, к привычке коллеги отнеслись с пониманием.