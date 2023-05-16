Названы вероятные кандидаты на пост генсека НАТО

Политолог Дудаков назвал пост генсека НАТО символической должностью

Вероятнее всего, пост генерального секретаря НАТО после ухода действующего главы альянса Йенса Столтенберга займет человек, негативно настроенный по отношению к России. Вместе с тем, данная должность является во многом символической, большую часть решений принимают США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

«Полномочия Столтенберга заканчиваются осенью, после этого он возвращается в Норвегию. Кто его заменит — большой вопрос. Существует большой список возможных кандидатов. К примеру, недавно обсуждался вопрос о том, чтобы новым генсеком сделать действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Есть варианты с кем-то из восточно-европейских ястребов, из политиков Северной Европы, но тоже негативно настроенных по отношению к России», — рассказал Дудаков.

Еще одной обсуждаемой кандидатурой, по словам Дудакова, является бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин. Ее назначение, как считает политолог, было бы достаточно символичным, поскольку именно она добилась вступления в НАТО новой страны впервые за долгое время.

С высокой долей вероятности новым генсеком будет женщина, поскольку нужно будет сделать реверанс в сторону гендерной повестки, а во главе НАТО никогда не было женщин. В любом случае, ближе к осени закулисная борьба обострится и многое станет яснее Малек Дудаков политолог

Также Дудаков призвал не ждать потепления в отношениях альянса и России после назначения нового генсека, поскольку выбирать его в любом случае будут из негативно настроенных в отношении страны лиц.

«Ну и важно помнить, что должность генсека символическая, он решает не так много кроме каких-то сиюминутных организационных вопросов. В любом случае, блок находится под контролем США, именно там принимаются ключевые решения», — заключил политолог.

Ранее Столтенберг заявил о намерении уйти с поста главы Североатлантического альянса в случае, если ему в октябре предложат новый срок. Столтенберг пробыл на своем посту три срока, что составляет почти девять лет.