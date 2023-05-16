В Кремле объяснили передачу РПЦ иконы Рублева «Троица»

Пресс-секретарь Путина Песков: «Троицу» Рублева передали РПЦ из-за ее святости для россиян

Икону «Троица» Андрея Рублева передали Русской православной церкви (РПЦ) из-за ее святости для россиян. Так ее возвращение церкви объяснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Это [икона] является большой святыней, укрывать которые в фондах музеев не совсем отвечает чаяниям», — приводит агентство слова представителя Кремля.

Представитель главы государства отметил, что передача иконы РПЦ была согласована с Путиным. При этом Песков отметил, что Кремлю неизвестно о планах по передаче других церковных реликвий РПЦ.

О возврате иконы РПЦ сообщалось 15 мая.

С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работу представили в Троице-Сергиевой лавре. Позже стало известно, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.