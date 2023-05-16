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12:55, 16 мая 2023Россия

В Кремле объяснили передачу РПЦ иконы Рублева «Троица»

Пресс-секретарь Путина Песков: «Троицу» Рублева передали РПЦ из-за ее святости для россиян

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Икону «Троица» Андрея Рублева передали Русской православной церкви (РПЦ) из-за ее святости для россиян. Так ее возвращение церкви объяснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Это [икона] является большой святыней, укрывать которые в фондах музеев не совсем отвечает чаяниям», — приводит агентство слова представителя Кремля.

Представитель главы государства отметил, что передача иконы РПЦ была согласована с Путиным. При этом Песков отметил, что Кремлю неизвестно о планах по передаче других церковных реликвий РПЦ.

О возврате иконы РПЦ сообщалось 15 мая.

С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работу представили в Троице-Сергиевой лавре. Позже стало известно, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.

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Марк Леонов
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