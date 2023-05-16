Патриарх Кирилл рассказал предысторию возвращения РПЦ «Троицы» Рублева

Патриарх Кирилл рассказал, что изначально просил АП предоставить «Троицу» на две недели

Патриарх Кирилл рассказал, что изначально просил администрацию президента предоставить икону «Троица» Андрея Рублева лишь на две недели. Об этом сообщается в стенограмме заседания Священного Синода, опубликованной на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Предстоятель РПЦ рассказал, что просил выдать икону к 4 июня — в этот день православные отмечают Троицын день. В ответ на это, по словам патриарха, администрация приняла решение окончательно передать икону Церкви.

«Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней», — подытожил он.

О возврате иконы РПЦ сообщалось 15 мая.

С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работу представили в Троице-Сергиевой лавре. Позже стало известно, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.