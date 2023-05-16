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18:51, 16 мая 2023Экономика

Германия купила у оператора «Северного потока-2» неиспользованные трубы

Business Insider: ФРГ купила у оператора «Северного потока-2» трубы для терминала СПГ
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство Германии купило у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG три тысячи неиспользованных труб. Предназначавшиеся для «Северного потока-2» материалы приобрели за 70 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники Business Insider.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что власти Германии намерены использовать более 60 километров сохранившихся труб для строительства трубопровода между терминалом сжиженного природного газа (СПГ) на острове Рюген и общиной Лубмин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) на севере страны. По данным газеты, правительству Германии пришлось согласовывать покупку с США — их одобрения удалось добиться при условии, что деньги не попадут в распоряжение России.

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В марте Еврокомиссия (ЕК) предложила рассмотреть возможность национализации газопровода «Северный поток-2» для использования в собственных целях. По словам депутата Морица Гернера, инфраструктура проекта может быть полезна Берлину, однако нужно найти способ сделать такой вид санкционирования оправданным.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию, произошли 27 сентября 2022 года. Компания Nord Stream AG заявила о «беспрецедентных разрушениях». По словам немецких следователей, за подрывами инфраструктуры могут стоять представители одной из западных стран.

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Вячеслав Агапов
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