Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:44, 16 мая 2023Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

«Страна.ua»: в Киеве произошли взрывы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Тревога в городе не объявлялась. Других подробностей инцидента не приводится.

Ночью 16 мая был нанесен самый массированный удар по военным объектам в Киеве. В результате возник пожар площадью 200 квадратных метров. Киевские власти назвали прошедшую атаку исключительной по своей плотности: в ней использовались «беспилотники, крылатые ракеты и, вероятно, ракеты баллистического типа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на заявление о сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего после покушения главы МВД ЛНР
В ЕС выразили сожаление из-за возобновления авиасообщения Грузии и России
Гоша Куценко назвал размер своих первых гонораров
Россиянам назвали главную ошибку при похудении
Жена Зеленского встретилась с президентом Южной Кореи
Россия отказалась публиковать данные о числе ракет
Возлюбленная Тимати снялась в откровенных нарядах без нижнего белья
Озвучена степень распространенности человеческого ДНК на Земле
США и ЕС углубят борьбу с попытками Москвы обойти западные санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.