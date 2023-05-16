«Страна.ua»: в Киеве произошли взрывы

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Тревога в городе не объявлялась. Других подробностей инцидента не приводится.

Ночью 16 мая был нанесен самый массированный удар по военным объектам в Киеве. В результате возник пожар площадью 200 квадратных метров. Киевские власти назвали прошедшую атаку исключительной по своей плотности: в ней использовались «беспилотники, крылатые ракеты и, вероятно, ракеты баллистического типа».