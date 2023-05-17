«РВ»: российские военные захватили «Америку» под Кременной, выбив наемников из Польши

В ходе наступательной операции по направлению Кременной штурмовики группировки «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли под свой контроль очередную посадку украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Как отмечают авторы «РВ», ВСУ называли данную посадку в лесу «Америкой». Еще вчера здесь находились польские наемники, но сегодня на этом месте остался только мусор. Это видно на видео, которое российские военнослужащие записали между боями.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали линию обороны в направлении Кременной. Он добавил, что любые попытки Украины отвоевать территорию, подконтрольную спецназу «Ахмат», будут провальными.

Также сообщалось, что подразделение группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему на донецком направлении.