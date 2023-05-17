Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:03, 17 мая 2023Наука и техника

Стало известно об узком окне у SpaceX для запуска Axiom-2

SpaceNews: у компании SpaceX есть узкое окно для запуска миссии Axiom-2 на МКС

Фото: Axiom Space

У компании SpaceX есть узкое окно для запуска миссии Axiom-2 на Международную космическую станцию (МКС). Об этом пишет SpaceNews.

Как стало известно на брифинге НАСА, компания планирует запустить туристическую миссию на станцию 21 мая. В случае если в этот день ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon не стартует, программе Axiom-2 придется подождать несколько месяцев, пока не будут осуществлены запуск космического корабля Dragon (3 июня) и первый пилотируемый полет космического корабля Starliner (21 июля).

В SpaceX заверили, что никаких технических проблем, из-за которых миссия Axiom-2 не была бы запущена 21 мая, нет.

Материалы по теме:
Первый батут Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Первый батутКак Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
1 июня 2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКСРоссия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
30 мая 2020

8 апреля с космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находился частный экипаж миссии Axiom-1.

В сентябре Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке в 2023 году на МКС первого турецкого астронавта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Россия и Иран договорились о совместном создании железнодорожного участка
Российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпийских играх-2024
В РПЦ объяснили утверждение молитвы для желающих найти работу
Украинский посол потребовал извинений от Франции за шутку о Зеленском
Прокуратура пришла с проверкой в Европейский университет в Петербурге
В Минцифры назвали сроки начала работы единого реестра воинского учета
РПЦ опубликовала молитву для желающих найти работу
Российские полицейские задержали двух странствующих наркокурьеров
Власти российского города решили выселить семью участвующего в СВО офицера
Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.