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01:12, 17 мая 2023Наука и техника

Показано вредное влияние ЛЭП на медоносных пчел

Science Advances: электромагнитные поля от ЛЭП вредны для насекомых-опылителей

Фото: Boba Jaglicic / Unsplash

Ученые Чили и Аргентины показали, что электромагнитные поля, исходящие от вышек и линий электропередач (ЛЭП), оказывают вредное влияние на пчел-опылителей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи сначала подсчитали количество маков возле активных и неактивных опор линий электропередач и обнаружили, что вокруг активных вышек цветет гораздо меньше маков. Были также измерены электромагнитные поля вокруг нескольких башен, чтобы определить, насколько они сильны на разных расстояниях. Известно, что медоносные пчелы ориентируются в местности, используя естественные электромагнитные поля.

Затем ученые собрали несколько особей медоносных пчел, летающих на разном расстоянии от башни, и измерили уровень белка HsP70 в их организме, который связан со стрессом у насекомых. Как и ожидалось, были обнаружены более высокие уровни у тех пчел, что собирали пыльцу ближе всего к вышкам.

В ходе эксперимента медоносные пчелы, летающие вдали от ЛЭП, подвергались воздействию электромагнитного излучения различной силы. Исследователи измеряли экспрессию 14 генов, которые связаны с навигацией, стрессом и иммунной системой. Были обнаружены изменения в активности этих генов у 12 особей, подвергшихся электромагнитному стрессу.

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Александр Еникеев
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