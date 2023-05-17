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21:51, 17 мая 2023Мир

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 226

Citizen TV: число жертв «голодного» культа в Кении увеличилось до 226

Фото: Donwilson Odhiambo / Keystone Press Agency

Число жертв религиозного культа в Кении, пастор которого заставлял людей морить себя голодом, выросло до 226. Об этом в среду, 17 мая, сообщает телеканал Citizen TV со ссылкой на местные власти.

«По словам регионального комиссара Прибрежной провинции Роды Оньянча, из 15 тел, обнаруженных в среду, 14 были извлечены из могил, а одно было обнаружено в кустах», — говорится в сообщении телеканала.

Таким образом, общее количество жертв культа на сегодняшний день составляет 226 человек. При этом на прошлой неделе журналисты сообщали о 201 жертве.

Кроме того, был арестован еще один подозреваемый. На данный момент за решеткой по обвинению в массовом убийстве находятся 26 человек.

Возглавлявший Good News International Church пастор Пол Маккензи убедил адептов, желавших встречи с Иисусом, морить себя голодом. Он также призывал последователей соблюдать строгий пост во избежание «апокалиптического проклятия». Первые сообщения о смертях появились 13 апреля. Тогда полицейские обнаружили на принадлежащей ему земле четверых заморивших себя голодом адептов, массовое захоронение и еще 11 истощенных мужчин и женщин, шестеро из которых находились в критическом состоянии.

Также сообщалось, что полиция продолжает разыскивать других членов церкви. Есть сведения, что они находятся в лесу.

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Марина Совина
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