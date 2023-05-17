Российскому подростку сломали челюсть во время пары в колледже

В Переславле-Залесском студенту колледжа сломали челюсть во время драки на паре

В городе Переславль-Залесский Ярославской области студенту колледжа сломали челюсть во время драки на паре. Об этом сообщается на официальной странице детского омбудсмена Ярославля во «ВКонтакте».

По информации уполномоченного по правам ребенка в российском городе Михаила Крупина, после случившегося комиссию по расследованию происшествия в образовательном учреждении создали только спустя 12 дней после драки, а ее состав был сформирован с нарушениями.

Омбудсмен заметил, что колледж и больница, куда доставили пострадавшего ребенка, не уведомили о происшествии правоохранительные органы. В связи с этим Крупин сообщил, что начата проверка.

«Расследование несчастных случаев с обучающимися должно незамедлительно проводиться образовательными организациями в строгом соответствии с установленным законодательством порядком с целью принятия своевременных мер, направленных на защиту прав несовершеннолетних», — приводятся слова омбудсмена в сообщении.

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