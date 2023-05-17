Генконсул сообщил о скором росте числа рейсов из России в Египет

Генкосул Воропаев: в скором времени ожидается рост числа рейсов из России в города Египта

В ближайшие недели ожидается увеличение числа рейсов российских авиакомпаний в египетские города-курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас из шести российских городов еженедельно в Хургаду выполняется около 50 рейсов. «Насколько нам известно, в ближайшие недели ожидается их увеличение и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх», — сказал Воропаев.

Побывавшая в Египте и россиянка рассказала, что долгое отсутствие сограждан из-за коронавируса пошло на пользу местным курортам. По ее словам, сейчас российские туристы являются самыми желанными в Египте, а русский язык стал основным для общения с иностранцами.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха летом без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Так, в список государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Албания, Аргентина, Бразилия, Внесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны.