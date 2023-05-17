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14:32, 17 мая 2023Россия

Изнасилованного учениками российской спецшколы мальчика оставили в том же классе

Ural Mash: изнасилованного ученика спецшколы в Екатеринбурге оставили в том же классе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ученика спецшколы №124 для преступников до 14 лет в Екатеринбурге, которого с подачи воспитателя изнасиловали другие подростки, оставили в том же классе. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Как пишут авторы поста, о переводе ребенка просило руководство учреждения, однако суд в иске отказал, и мальчик продолжит обучение на прежнем месте.

О происходящем в стенах екатеринбургской спецшколы стало известно после того, как мать пострадавшего ученика обратилась к адвокату. По словам правозащитника, работавший в учреждении педагог учил подопечных «зоновским понятиям» и кастам. Юрист рассказал, что мужчина поощрял проведение так называемых товарищеских судов, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других детей.

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Впоследствии в сети появилось видео, на котором подросток, проходящий подозреваемым по делу, рассказал, что педагог отмечал проступки каждого ученика в специальном журнале. После 11 отметок воспитанника наказывали ремнем. «Могут помочиться на кого-то. (...) Либо вообще половой орган заставить сосать», — поделился мальчик.

В результате расследования уголовного дела о сексуальном насилии были арестованы два подростка. Кроме того, под следствие попала и директор учебного учреждения, которой вменяют халатность.

В спецшколе №124 в Екатеринбурге содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет. Как говорится на сайте учреждения, его миссия состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обещают социальную, педагогическую, психологическую и медицинскую реабилитацию.

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Константин Лысяков
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