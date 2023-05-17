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19:54, 17 мая 2023Россия

В России многодетной семье после 15 лет жалоб выдали неисправный микроавтобус

В Ростовской области семье с девятью детьми после 15 лет жалоб выдали неисправную «Газель»

Фото: NVS my world / Shutterstock

В Ростовской области семье с девятью детьми выдали микроавтобус с неисправным двигателем. Положенный им автомобиль россияне ждали 15 лет, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Добиться предоставления автомобиля семье удалось только после жалоб в Москву, отмечает канал. Передача машины состоялась в понедельник, 15 мая. Ключи многодетным родителям вручил заместитель губернатора Андрей Пучков.

По словам отца девятерых детей, у переданного ему автомобиля сломан двигатель. «Приехали, а мой ребенок говорит: "Масло там (под машиной — прим. «Ленты.ру»), — говорит. — Па! Я глянул: масло налито"», — пояснил мужчина. Автоматика проинформировала его о неисправности во время первой же поездки.

С заместителем губернатора пришлось фотографироваться на фоне другого автомобиля, признались супруги. Ремонтировать «Газель» семье придется за свое счет.

Ранее в Госдуме предложили выдавать многодетным семьям сертификаты на покупку автомобилей. По словам первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой, сертификата на один миллион рублей должно хватить на покупку новой Lada Granta или Niva Legend от «АвтоВАЗа».

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Алан Босиков
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