Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
Сегодня
14:00 (Мск)
Хольгер Руне
Рим (м)
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Фонбет Кубок России|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Янник Ханфман
Завтра
14:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Каролина Харрикейнз
19 мая
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
10:05, 17 мая 2023Спорт

Сборной Канады по хоккею предложили провести Суперсерию с россиянами

Тренер Роман Ротенберг предложил Канаде провести Суперсерию со сборной России по хоккею
Роман Ротенберг

Роман Ротенберг. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг предложил Канаде провести Суперсерию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы ведь можем сыграть суперсерию с разными странами. Не только с Белоруссией. Дай бог, чтобы это была Канада. Давайте их пригласим», — заявил он. Специалист отметил, что необходимо продумать формат и обсудить его с коллегами.

Ротенберг добавил, что общается с коллегами из Канады для обмена опытом. «Мы всегда готовы всем помочь. Потому что мы за то, чтобы развивался мировой хоккей», — подчеркнул он.

С 12 по 28 мая в Тампере и Риге проходит чемпионат мира-2023. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF). В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Команды не примут участия во всех турнирах под эгидой IIHF до конца сезона-2023/2024.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российский МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot гиперзвуковым «Кинжалом». Какую тактику применили пилоты ВКС?
В Москве установили ипотечный рекорд
Британия и Нидерланды решили создать коалицию по закупке F-16 для Украины
Первый за три года фильм с участием Деппа сорвал семиминутные овации в Каннах
В Германии призвали отменить один вид санкций против России
В России предложили штрафовать хозяев выброшенных на улицу животных
Сборной Канады по хоккею предложили провести Суперсерию с россиянами
Выявлен механизм сокращения старения золедроновой кислотой
ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в 44 российских регионах
Российский подросток решил поиграть в компьютер и получил отек мозга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.