Сборной Канады по хоккею предложили провести Суперсерию с россиянами
Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг предложил Канаде провести Суперсерию. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Мы ведь можем сыграть суперсерию с разными странами. Не только с Белоруссией. Дай бог, чтобы это была Канада. Давайте их пригласим», — заявил он. Специалист отметил, что необходимо продумать формат и обсудить его с коллегами.
Ротенберг добавил, что общается с коллегами из Канады для обмена опытом. «Мы всегда готовы всем помочь. Потому что мы за то, чтобы развивался мировой хоккей», — подчеркнул он.
С 12 по 28 мая в Тампере и Риге проходит чемпионат мира-2023. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF). В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Команды не примут участия во всех турнирах под эгидой IIHF до конца сезона-2023/2024.