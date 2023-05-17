Сборной Канады по хоккею предложили провести Суперсерию с россиянами

Тренер Роман Ротенберг предложил Канаде провести Суперсерию со сборной России по хоккею

Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг предложил Канаде провести Суперсерию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы ведь можем сыграть суперсерию с разными странами. Не только с Белоруссией. Дай бог, чтобы это была Канада. Давайте их пригласим», — заявил он. Специалист отметил, что необходимо продумать формат и обсудить его с коллегами.

Ротенберг добавил, что общается с коллегами из Канады для обмена опытом. «Мы всегда готовы всем помочь. Потому что мы за то, чтобы развивался мировой хоккей», — подчеркнул он.

С 12 по 28 мая в Тампере и Риге проходит чемпионат мира-2023. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF). В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Команды не примут участия во всех турнирах под эгидой IIHF до конца сезона-2023/2024.