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04:31, 17 мая 2023Путешествия

Посольство сообщило о работе над возобновлением авиасообщения России и Индонезии

Посольство РФ в Индонезии заявило о работе над возобновлением авиасообщения между странами

Фото: Aditya Irawan / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Посольство России в Индонезии сообщило о работе над возобновлением прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказали в диппредставительстве, данный вопрос в настоящее время находится в проработке. При этом на данный момент на острове Бали находится более 40 тысяч россиян. Речь идет в том числе о туристах и постоянно проживающих гражданах.

2 мая Россия возобновила авиасообщение с Марокко. Рейсы по маршруту Москва — Касабланка будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Время в пути составит 6 часов 15 минут.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу. Полеты будут выполнять российский «Азимут» и грузинская Georgian Airways.

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Марина Совина
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