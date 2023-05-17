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21:12, 17 мая 2023Мир

Экс-советник главы Пентагона раскрыл детали ракетного удара России под Киевом

Полковник Макгрегор: Россия ракетным ударом уничтожила очень важные цели ВСУ под Киевом
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru via globallookpress.com

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов свидетельствуют о том, что Россия уничтожила очень важные цели украинской армии. Детали операции военный раскрыл в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно», — подчеркнул Макгрегор.

По его словам, российские военные знают местонахождение оружия, которое ранее прибыло на Украину из Германии, США, Великобритании. Бойцы уничтожают технику «задолго до того, как это попадает на поле боя».

Полковник также подчеркнул, что почти все ракетные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового вооружения с Запада, такого как StormShadow и Patriot.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 мая российские военнослужащие нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. По данным Минобороны России, в результате был поражен один из американских ЗРК Patriot. Представители ВСУ в свою очередь заявляли, что ЗРК не пострадала.

В свою очередь, официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что удары по подразделениям ВСУ наносились как с моря, так и с воздуха.

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Марина Совина
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