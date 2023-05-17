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20:00, 17 мая 2023Россия

Глава центра «Вектор» уволен в связи с утратой доверия. Причиной мог стать роман с подчиненной

Причиной увольнения главы центра «Вектор» Максютова могли стать отношения с подчиненной
Ринат Максютов

Ринат Максютов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Об увольнении главы центра, где разработали вакцину «ЭпиВакКорона», стало известно 17 мая. В Роспотребнадзоре пояснили, что основанием для прекращения трудовых отношений стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.

Приказ об увольнении Максютова глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала накануне, 16 мая. При этом уволить его должны были 18 мая.

Причиной увольнения могли стать отношения с подчиненной

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ленте.ру», что причиной увольнения Максютова могли стать отношения с подчиненной. Telegram-канала Baza сообщал, что эта девушка также работает в «Векторе» и занимает высокую должность. По словам сотрудников центра, у нее свободный график: она приходит, когда посчитает нужным.

Авторы поста сообщили, что сотрудники жаловались на Максютова руководству Роспотребнадзора. С главой «Вектора» якобы провели беседу, однако ситуация никак не изменилась.

На дальнейшую работу центра «Вектор» увольнение Максютова не повлияет

После появления информации об увольнении руководитель пресс-службы «Вектора» Никита Каньшин заявил, что центр продолжит свою работу. «"Вектор" исполнял и будет исполнять свои обязательства по изучению опасных вирусов, по разработке профилактических и диагностических препаратов», — сказал Каньшин.

Центр «Вектор» являлся разработчиком вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Максютов работал в нем с 2003 года. На должность гендиректора его назначили в сентябре 2016 года.

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Константин Лысяков
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