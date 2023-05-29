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14:58, 29 мая 2023Россия

Стала известна личность врио руководителя «Вектора»

Врио руководителя научного центра «Вектор» назначен Александр Агафонов
Начало событий в новости Глава центра «Вектор» уволен в связи с утратой доверия. Причиной мог стать роман с подчиненной

Фото: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» / Infopro54

Временно исполняющим обязанности (врио) руководителя ГНЦ ВБ «Вектор» Роспортребнадзора назначен Александр Агафонов. Его личность «Ленте.ру» назвали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии.

Агафонов работает в «Векторе» с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по научной работе и принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов.

Также врио главы научного центра был награжден Орденом Пирогова и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

17 мая стало известно, что глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов был уволен из-за утраты доверия. В Роспотребнадзоре «Ленте.ру» пояснили, что основанием для прекращения трудовых отношений с директором Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.

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    Евгения Куликова
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