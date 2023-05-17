Раскрыт финансовый секрет крепкого и счастливого брака

HealthDay News: пары с совместным бюджетом оказались более счастливыми

Браки, в которых супруги ведут общий бюджет, оказались более крепкими по сравнению с теми, где супруги имеют личные счета. Финансовый секрет семейного счастья раскрыли исследователи из школы бизнеса Келли в Университете Индианы, США, пишет HealthDay News.

В исследовании приняли участие 230 молодоженов, которые ранее не имели браков. Средний возраст участников составил 28 лет. В начале эксперимента все молодые люди имели раздельный бюджет, однако со временем часть из них полностью или частично объединили финансы. Ведущий исследователь Дженни Олсон рассказала, что по прошествии двух лет наблюдений оказалось, что пары, которые вели совместный бюджет, больше доверяли друг другу, меньше ругались из-за денег и были счастливее по сравнению с теми, кто разделил доходы или совместил их частично.

Брак с общим бюджетом — это отношения, в которых партнеры учитывают потребности друг друга, потому что считают это необходимым и важным. Появляется модель: «Я хочу помочь тебе, потому что ты в этом нуждаешься. Я не контролирую» Дженни Олсон доцент школы бизнеса Келли в Университете Индианы

Олсон объяснила, что в таких браках формировался крепкий союз, что, по мнению исследователей, теоретически связано с объединением финансов. Она добавила, что в парах с раздельным или частично общим бюджетом подобной связи между партнерами не возникло. Супруги относились друг к другу как к деловым партнерам, где каждый, покупая что-то, ожидал получить взамен другой товар или услугу.

Кроме того, партнеры, которые имеют личные счета, проще соглашаются на развод, отметила Олсон. По ее словам, примерно 20 процентов пар не завершили эксперимент, во многих случаях из-за развода в семьях с раздельным бюджетом.

Ранее психолог Виктория Дмитриева перечислила правила счастливого брака, которых, по ее мнению, придерживаются все довольные своим союзом супруги. По ее мнению, счастливые супруги всегда стараются прикоснуться друг к другу.