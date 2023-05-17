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09:27, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Невеста показала свадебное меню и была раскритикована в сети

Блогерша Cэм Катлер показала диетическое меню на свадьбе и была раскритикована в сети

Фото: Unsplash

Блогерша Сэм Катлер, известная под ником @thefitfatale, поделилась в TikTok видео, в котором показала диетические блюда, которые были представлены у нее на свадьбе. Ролик с праздничным меню набрал за несколько дней 4,6 миллиона просмотров и спровоцировал бурные обсуждения в сети.

Невеста рассказала, что блюда на ее свадьбе были без сахара, глютена и молока. По ее словам, праздничное меню состояло из овощей и смузи, торта без молока и сахара, а также шоколадных снэков с низким содержанием сахара. Кроме того, каждому гостю выдали по таблетке от вздутия живота.

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Большинство пользователей раскритиковали блюда, которые были на празднике. «Эта одна из тех свадеб, после которой ты пойдешь в "Макдоналдс"», «Бьюсь об заклад, что большинство гостей после свадьбы купили себе бургеры, картошку, курицу или что-нибудь другое, что действительно вкусно», «Если бы я оказалась на этой свадьбе, то осталась бы голодной», — поделились мнениями комментаторы.

Некоторые участники обсуждения поинтересовались, зачем гостям давали таблетки от вздутия живота. «От чего у людей должны были быть проблемы с животом? От подноса с овощами?» — спросила одна из пользовательниц. Автор видео никак не ответила на этот вопрос.

Ранее сообщалось о том, что пользователи TikTok раскритиковали жениха и невесту за одну просьбу к гостям. Пара попросила всех, кто придет к ним на торжество, самим оплатить свою еду. Многих пользователей возмутила просьба жениха и невесты: они заявили, что на месте приглашенных гостей пропустили бы свадьбу.

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Олег Давыдов
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