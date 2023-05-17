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12:39, 17 мая 2023Россия

В РПЦ объяснили утверждение молитвы для желающих найти работу

В РПЦ объяснили утверждение молитвы для желающих найти работу запросом верующих людей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил утверждение молитвы для желающих найти работу. В беседе с «Лентой.ру» представитель РПЦ сообщил, что новая молитва отвечает на определенный запрос верующих людей.

Ранее стало известно, что Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение по случаю поиска работы. В молитве желающие найти работу просят Бога дать дело, которое пошло бы во благо и позволило принести достойные плоды трудов.

«Церковь никогда не оставляла людей, которые находятся в той или иной сложной жизненной ситуации, в том числе ищут работу, находятся в больнице, находятся на службе в армии или еще в каких-то важных жизненных обстоятельствах. Поэтому в церковном наследии очень много молитв, которые посвящены разным поводам», — объяснил Кипшидзе.

Новая молитва, которая предлагается, также отвечает на определенный запрос, который есть у верующих людей

Вахтанг Кипшидзепредставитель РПЦ

15 мая стало известно, что икону «Троица» работы Андрея Рублева вернули Русской православной церкви (РПЦ). Уточняется, что в течение года икона будет выставлена в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве для общенародного поклонения. После этого образ займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года ее по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работу представили в Троице-Сергиевой лавре.

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Алена Шевченко
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